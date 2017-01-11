Агент: «Рома» отказалась от предложения «Арсенала» по Маноласу в размере 40 миллионов»

Агент Джон Эвангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, сообщил, что в услугах 25-летнего игрока прошлым летом был заинтересован «Арсенал», предлагавший «волкам» за грека порядка 40 миллионов евро.

«Летом поступило предложение от «Арсенала» в размере порядка 40 миллионов евро, но на него ответили отказом. Лондонский клуб и раньше проявлял интерес к Маноласу, однако требования «Ромы» были выше возможностей «канониров».

Константинос имеет шанс попробовать свои силы на более высоком уровне, поэтому могу с уверенностью сказать, он не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Китае. Европейский футбол может дать нечто большее, нежели солидный контракт, – славу и признание», – сказал Эвангелопулос.