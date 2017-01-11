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    Агент: «Рома» отказалась от предложения «Арсенала» по Маноласу в размере 40 миллионов»

    Агент Джон Эвангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Константиноса Маноласа, сообщил, что в услугах 25-летнего игрока прошлым летом был заинтересован «Арсенал», предлагавший «волкам» за грека порядка 40 миллионов евро.

    «Летом поступило предложение от «Арсенала» в размере порядка 40 миллионов евро, но на него ответили отказом. Лондонский клуб и раньше проявлял интерес к Маноласу, однако требования «Ромы» были выше возможностей «канониров».

    Константинос имеет шанс попробовать свои силы на более высоком уровне, поэтому могу с уверенностью сказать, он не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Китае. Европейский футбол может дать нечто большее, нежели солидный контракт, – славу и признание», – сказал Эвангелопулос.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2017 01:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 11 января 2017, 15:43

      Что это должен быть за защитник, если за него 40 лямов готовы отдать. Или я чего то не знаю о нем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 11 января 2017, 07:08

      Нет Маноласа, есть Мустафи.

      -1
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