Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Узденов: «Зенит» сделал предложение по Нобоа, игрок всерьез его рассматривает»

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что клуб получил предложение от «Зенита» по трансферу хавбека Кристиана Нобоа. По его словам, сделка может состояться при определенных условиях. В текущем розыгрыше РФПЛ эквадорец принял участие в 13-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт с желто-синими истекает в июня этого года.

    – «Зенит» сделал предложение по Нобоа?

    – Да, сделал. Но не только «Зенит». Мы понимаем, как много Нобоа сделал для «Ростова» и при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.

    – Кто еще претендует на эквадорца?

    – Еще один российский топ-клуб.

    – «Краснодар», «Спартак»?

    – Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.

    – Но «Зенит» для него приоритет?

    – Он всерьез думает над предложением этого клуба.

    – Когда даст ответ?

    – Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 12 января 2017, 07:43

      будет с ваней лавку полировать. Нобоа играет только при Бекиече, см. динамо, паок...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 11 января 2017, 17:24

      Нобоа, конечно, отличный игрок, но Зенит уже набрал себе на 3 состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 января 2017, 13:27

      Зарплата Нобоа в Зените решит все вопросы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > vladimir-7 11 января 2017, 13:32

      все вопросы за него решилБердыев,он остается в РОСТОВЕ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > товрос 11 января 2017, 13:54

      Ростов продолжает рассматривать эту сделку в 10 млн.,которые
      на полу не валяются. Понятно, что болельщики хотят, чтобы Нобоа
      остался в Ростове.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > vladimir-7 11 января 2017, 16:59

      нОБОА КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАЛСЯ ДО ЛЕТА ОТДАВАТЬ БЕРДЫЕВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 11 января 2017, 07:35

      без Курбанп он не за играет там

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > АрбузБушь 11 января 2017, 10:37

      да хреново он там играл, Вальбуэна хорошо играл, а Нобоа в Динамо бабки получал и отбывал номер, пока его фанаты где то не поймали и за малось не опиздюлили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 01:18

      В зените превратится в того же Рязанцева и не будет в основу попадать, да и не молод уже, смысл рыпаться? А в Ростове будет всегда играть в основе, а летом можно и в европу уехать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 января 2017, 00:04

      Не советовал бы дергаться Нобоа сейчас..
      Летом - на его усмотрение..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 23:56

      Такое ощущение что три состава набрать что ли решили на все случаи жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 23:55

      Ну очень странные трансферы Зенит проволит и это после покупок Халка, Витселя, Гарсии. Так Нобоа ещё звездой смотрится на фоне скупленного шлака и молодняка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Фан666 11 января 2017, 08:23

      Молло далеко не шлак,и будет гораздо интереснее чем Нобоа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 января 2017, 23:47

      Снова Зеня шакалит? Собирает со всех российских клубов всё что только можно урвать хорошего. Полную корзинку уже в этом межсезонье набрал, а всё мало. И не потому что очень нужны именно эти игроки, а чтобы ослабить максимальный круг конкурентов. А чего? Денег немеряно у Газпрома, сколько надо столько и загребут из госмошны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 23:42

      Да не нужен он Зениту, столько народу в центр набрали. Этот хорош, но на уровне максимум пару лет попылит, в лучшем случае. А потом его х кому продашь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11