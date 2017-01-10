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  • Узденов: «Зенит» сделал предложение по Нобоа, игрок всерьез его рассматривает»

Узденов: «Зенит» сделал предложение по Нобоа, игрок всерьез его рассматривает»

10 января 2017, 21:48
29

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что клуб получил предложение от «Зенита» по трансферу хавбека Кристиана Нобоа. По его словам, сделка может состояться при определенных условиях. В текущем розыгрыше РФПЛ эквадорец принял участие в 13-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт с желто-синими истекает в июня этого года.

– «Зенит» сделал предложение по Нобоа?

– Да, сделал. Но не только «Зенит». Мы понимаем, как много Нобоа сделал для «Ростова» и при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.

– Кто еще претендует на эквадорца?

– Еще один российский топ-клуб.

– «Краснодар», «Спартак»?

– Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.

– Но «Зенит» для него приоритет?

– Он всерьез думает над предложением этого клуба.

– Когда даст ответ?

– Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (29)
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Lexx09
1484075306
Ну, и мне кажется, что он не для зенита в Ростов перешел:) а из-за Бердыева.
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den161
1484075341
Крис, не уходи... Кто же осенью штрафные будет укладывать барсе, мю, юве...
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Zeff
1484080311
Зенит окончательно теряет лицо. На хрена этот интернационал. Ни одного своего игрока.
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oyabun
1484081271
Снова Зеня шакалит? Собирает со всех российских клубов всё что только можно урвать хорошего. Полную корзинку уже в этом межсезонье набрал, а всё мало. И не потому что очень нужны именно эти игроки, а чтобы ослабить максимальный круг конкурентов. А чего? Денег немеряно у Газпрома, сколько надо столько и загребут из госмошны.
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Таганский
1484082287
Не советовал бы дергаться Нобоа сейчас.. Летом - на его усмотрение..
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ivanthebest
1484086736
В зените превратится в того же Рязанцева и не будет в основу попадать, да и не молод уже, смысл рыпаться? А в Ростове будет всегда играть в основе, а летом можно и в европу уехать...
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simoron81
1484109330
без Курбанп он не за играет там
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vladimir-7
1484130451
Зарплата Нобоа в Зените решит все вопросы.
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erma
1484144693
Нобоа, конечно, отличный игрок, но Зенит уже набрал себе на 3 состава.
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den161
1484196196
будет с ваней лавку полировать. Нобоа играет только при Бекиече, см. динамо, паок...
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