Узденов: «Зенит» сделал предложение по Нобоа, игрок всерьез его рассматривает»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что клуб получил предложение от «Зенита» по трансферу хавбека Кристиана Нобоа. По его словам, сделка может состояться при определенных условиях. В текущем розыгрыше РФПЛ эквадорец принял участие в 13-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч и одну голевую передачу. Его контракт с желто-синими истекает в июня этого года.
– «Зенит» сделал предложение по Нобоа?
– Да, сделал. Но не только «Зенит». Мы понимаем, как много Нобоа сделал для «Ростова» и при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.
– Кто еще претендует на эквадорца?
– Еще один российский топ-клуб.
– «Краснодар», «Спартак»?
– Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.
– Но «Зенит» для него приоритет?
– Он всерьез думает над предложением этого клуба.
– Когда даст ответ?
– Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.