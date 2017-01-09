«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса

«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом.
Соглашение российского клуба с эквадорцем рассчитано на 4,5 года.
Предыдущей командой 22-летнего левого защитника был венгерский «Ференцварош», в составе которого Рамирес стал чемпионом страны, завоевал Кубок Венгрии и Кубок венгерской лиги.
В текущем сезоне Рамирес провел 14 матчей за «Ференцварош», голевыми действиями не отметился.
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Источник: ФК «Краснодар»