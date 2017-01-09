«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса

«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом.

Соглашение российского клуба с эквадорцем рассчитано на 4,5 года.

Предыдущей командой 22-летнего левого защитника был венгерский «Ференцварош», в составе которого Рамирес стал чемпионом страны, завоевал Кубок Венгрии и Кубок венгерской лиги.

В текущем сезоне Рамирес провел 14 матчей за «Ференцварош», голевыми действиями не отметился.