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    Павлюченко: «Спартак» такая команда, что рано что-то говорить»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что рано говорить о чемпионских амбициях «Спартака». Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    «Смотрите, выигрывали-выигрывали ребята, а потом поехали в Самару и там им отгрузили четыре мяча. «Спартак» такая команда, что рано что-то говорить. Вот если весной пять-шесть туров пройдут без осечек, не ничьи даже, а только победы, тогда можно будет сказать – поперло. Сейчас же есть какой-то очковый задел, но этого мало – «Зенит» и ЦСКА свое еще наберут», – резюмировал форвард «шмелей».

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2017 19:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 января 2017, 06:16

      это тоочно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 января 2017, 04:10

      Точно... Про...Бут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 января 2017, 02:06

      Спартак такая команда, что может проиграть все оставшиеся матчи.
      О каком чемпионстве тут можно говорить?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:11

      ты дятел

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 11 января 2017, 09:25

      Ты не заболел?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 января 2017, 23:48

      что верно - то верно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 января 2017, 20:14

      Лучшей характеристики для Спартака не придумаешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 9 января 2017, 19:17

      по делу сказал

      0
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