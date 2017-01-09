Павлюченко: «Спартак» такая команда, что рано что-то говорить»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко считает, что рано говорить о чемпионских амбициях «Спартака». Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

«Смотрите, выигрывали-выигрывали ребята, а потом поехали в Самару и там им отгрузили четыре мяча. «Спартак» такая команда, что рано что-то говорить. Вот если весной пять-шесть туров пройдут без осечек, не ничьи даже, а только победы, тогда можно будет сказать – поперло. Сейчас же есть какой-то очковый задел, но этого мало – «Зенит» и ЦСКА свое еще наберут», – резюмировал форвард «шмелей».