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    Скрипченко сожалеет об уходе Цаллагова в «Зенит»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко оценил потерю для команды в виде перехода Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

    «Это футболист стартового состава, который определял лицо команды, был ее лидером. Мне жаль терять такого игрока, который был лидером не только на поле, но и в раздевалке, при подготовке к играм, на тренировках.

    Есть сожаление, что Ибрагим покинул нашу команду, но это часть жизни. Цаллагов, как профессионал, сделал шаг вперед в своем развитии. Рад за него. Мы же постараемся восполнить потерю приобретением качественного игрока на эту позицию», – сказал Скрипченко.

    26-летний россиянин заключил с петербургским клубом соглашение на 3,5 года. Ранее сообщалось, что трансфер Цаллагова обошелся сине-бело-голубым в 300 тысяч евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2017 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 12:15

      А еще и Молло увели, придется перестраивать команду.

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