Скрипченко сожалеет об уходе Цаллагова в «Зенит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко оценил потерю для команды в виде перехода Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

«Это футболист стартового состава, который определял лицо команды, был ее лидером. Мне жаль терять такого игрока, который был лидером не только на поле, но и в раздевалке, при подготовке к играм, на тренировках.

Есть сожаление, что Ибрагим покинул нашу команду, но это часть жизни. Цаллагов, как профессионал, сделал шаг вперед в своем развитии. Рад за него. Мы же постараемся восполнить потерю приобретением качественного игрока на эту позицию», – сказал Скрипченко.

26-летний россиянин заключил с петербургским клубом соглашение на 3,5 года. Ранее сообщалось, что трансфер Цаллагова обошелся сине-бело-голубым в 300 тысяч евро.