Примера. «Вильярреал» упустил победу над «Барселоной»

В поединке 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разошелся миром с «Барселоной» – 1:1. На гол Никола Сансоне в начале второго тайма гости ответили забитым мячом в исполнении Лионеля Месси в концовке встречи.

Этот результат позволил хозяевам набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. Каталонский клуб, в активе которого 35 баллов, располагается на третьей позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Вильярреал – Барселона – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сансоне, 49; 1:1 – Месси, 90.

Удаление: Коста, 90.

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