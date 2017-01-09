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    Примера. «Вильярреал» упустил победу над «Барселоной»

    В поединке 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле разошелся миром с «Барселоной» – 1:1. На гол Никола Сансоне в начале второго тайма гости ответили забитым мячом в исполнении Лионеля Месси в концовке встречи.

    Этот результат позволил хозяевам набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. Каталонский клуб, в активе которого 35 баллов, располагается на третьей позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Вильярреал – Барселона – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сансоне, 49; 1:1 – Месси, 90.

    Удаление: Коста, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 00:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 9 января 2017, 06:56

      что то Барса в этом году не та. мне кажется, что ведущие игроки посматривают на дверь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 января 2017, 06:27

      Ничья равная победе)))

      0
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 9 января 2017, 03:30

      Вильяреал тоже мальчики не для битья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 9 января 2017, 02:52

      удар месси не вытащил бы ни Буффон, ни Куртуа, ни трактор..

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 9 января 2017, 01:06

      Против Барсы сейчас LA LİGA!

      0
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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 9 января 2017, 01:03

      OK, Google! Как назначить пенальти в ворота соперников Барселоны
      (c) судьи Испании

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 января 2017, 00:46

      я фанат барсы! но реал сейчас сильнее, реал такие игры вытаскивает за счет тупых навес в штрафную, из 10 навесов роналду один да забьет!!! а барсе сложнее найти дырку в защите когда 8 игроков в штрафной стоят! Тупо вешать ненакого все хобиты по 170 см.! Вот и имеем, что имеем!!!

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 января 2017, 00:41

      Судья красавчик... барсу тащит месси... неймар проебшик... защита дырка... ну нечего при жозе реал 11 очков опережал ну за 9 тур просрал... тоже самое и при зизе будет

      -2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 января 2017, 00:40

      Барселона как говориться отскочила. три руки было в штрафной. один у Вильяреала и две у барсы.по одной это не очень и значительное касание было а вот у Маскерано на пенальты чистейшая рука была. так что просто повезло синегранатовым. должны довольствоваться одним очком. а желтые потеряли очки

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > x-x-x-x-x 9 января 2017, 00:42

      Скажи родителям чтобы тебе плазму купили или очки хорошие... две явных 11 метров ворота вели не дали одну барсе

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 9 января 2017, 00:38

      Вильярреал после забитого мяча стал так судорожно играть, что казалось, что футболисты в жёлтом готовы закончить матч прям на 50-ой минуте. Игра в пас вообще не получалась, постоянные выносы мяча - вот это антифутбол

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > DeStar 9 января 2017, 00:44

      Они переживают за барсу больше чем мы

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