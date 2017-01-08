Президент «Урала»: «Нападающие вымирают, как динозавры, но Погребняк нам не нужен»

В Китай его сплавить, скажи те им, что бутсы умеет завязывать, и даже на скамейки не сидит, место не занимает, супер полезный игрок, как бы по зарплатой ведомости он есть, а в команде его нет.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб находится в поисках усиления линии нападения. По словам функционера, «шмели» не нуждаются в услугах форварда «Динамо» Павла Погребняка.
– Прежде всего, ищете нападающего?
– Так во всем мире клубы ищут форвардов (смеется). Мы не исключение. Они вымирают, как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя?
– Погребняку не хотите дать шанс?
– Нет, он не входит в наши планы. И потом мы же понимаем, какая у него зарплата