Президент «Урала»: «Нападающие вымирают, как динозавры, но Погребняк нам не нужен»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб находится в поисках усиления линии нападения. По словам функционера, «шмели» не нуждаются в услугах форварда «Динамо» Павла Погребняка.

– Прежде всего, ищете нападающего?

– Так во всем мире клубы ищут форвардов (смеется). Мы не исключение. Они вымирают, как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя?

– Погребняку не хотите дать шанс?

– Нет, он не входит в наши планы. И потом мы же понимаем, какая у него зарплата