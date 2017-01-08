Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Урала»: «Нападающие вымирают, как динозавры, но Погребняк нам не нужен»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб находится в поисках усиления линии нападения. По словам функционера, «шмели» не нуждаются в услугах форварда «Динамо» Павла Погребняка.

    – Прежде всего, ищете нападающего?

    – Так во всем мире клубы ищут форвардов (смеется). Мы не исключение. Они вымирают, как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя?

    – Погребняку не хотите дать шанс?

    – Нет, он не входит в наши планы. И потом мы же понимаем, какая у него зарплата

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 января 2017, 16:13

      В Китай его сплавить, скажи те им, что бутсы умеет завязывать, и даже на скамейки не сидит, место не занимает, супер полезный игрок, как бы по зарплатой ведомости он есть, а в команде его нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4840

      neveldomha 9 января 2017, 11:24

      Хороший нападающий, да еще и задаром. Мечта Урала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 января 2017, 21:06

      Он ещё кому-то нужен!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:02

      сучка не забудь минус поставить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11