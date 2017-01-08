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    Защитником «Енисея» интересуются четыре китайских клуба

    Защитник «Енисея» и сборной Киргизстана Валерий Кичин в ближайшее трансферное окно может покинуть команду и перебраться в Китай. Футболистом заинтересовались сразу четыре клуба из Поднебесной, сообщает Goleada.ru.

    «Валерием Кичиным интересуются сразу четыре клуба из Китая: «Хэбэй Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунен» и «Ляонин Хуненг». Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт и в Китае он не будет считаться легионером», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    В текущем розыгрыше ФНЛ на счету Кичина 10 матчей и один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2017 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 8 января 2017, 18:49

      Типичный киргиз.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 января 2017, 13:55

      аргумент так аргумент)))

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 января 2017, 12:48

      И тут разбогатеет..)

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