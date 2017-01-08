Защитником «Енисея» интересуются четыре китайских клуба

Защитник «Енисея» и сборной Киргизстана Валерий Кичин в ближайшее трансферное окно может покинуть команду и перебраться в Китай. Футболистом заинтересовались сразу четыре клуба из Поднебесной, сообщает Goleada.ru.

«Валерием Кичиным интересуются сразу четыре клуба из Китая: «Хэбэй Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунен» и «Ляонин Хуненг». Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт и в Китае он не будет считаться легионером», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем розыгрыше ФНЛ на счету Кичина 10 матчей и один гол.