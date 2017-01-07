Кавазашвили: «Интерес «Боруссии» к Смолову говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что интерес дортмундской «Боруссии» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову говорит о повышении уровня игры российских футболистов. Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб может приобрести форварда за 10 миллионов евро.

«Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов. Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе. Интерес «Боруссии» говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате», – сказал Кавазашвили.