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    Кавазашвили: «Интерес «Боруссии» к Смолову говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что интерес дортмундской «Боруссии» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову говорит о повышении уровня игры российских футболистов. Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб может приобрести форварда за 10 миллионов евро.

    «Сейчас у Смолова самая благоприятная пора для того, чтобы выступать за один из лучших европейских клубов. Ему нужно бежать в Германию для того, чтобы защитить честь российских футболистов перед зарубежными командами. Ведь в последние годы мы не имеем игроков, которые представляли бы нашу страну в Европе. Интерес «Боруссии» говорит о том, что наши футболисты повышают уровень игры в российском чемпионате», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2017 20:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 января 2017, 00:54

      Какие "наши футболисты повышают"? Бред.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 января 2017, 22:57

      Уровень повышается, интерес растёт... Ересь какая-то.

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