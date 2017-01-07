Халилович может уйти в аренду из «Гамбурга»

Нападающий «Гамбурга» Ален Халилович может отправиться в аренду в другой клуб. Вероятно, 20-летнего игрока не устраивает количество игрового времени, поэтому он обратился с просьбой к руководству черно-синих отпустить его в период зимнего трансферного окна. В текущем розыгрыше Бундеслиги хорват принял участие в шести матчах, ни разу не проведя на поле все 90 минут.

«Халилович со своим агентом обращались ко мне. Считаю Алена игроком, обладающим огромным потенциалом. Возможно, мы отдадим его в аренду, но продавать футболистов мы не хотим», – сказал новый спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт.