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    Таски: «Информация СМИ о моем уходе из «Спартака» – это выдумки»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски заявил, что не намерен уходить из московского клуба нынешней зимой. По словам 29-летнего игрока, вся информация относительно его трансфера в какую-либо другую команду, включая «Трабзонспор», не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что немец заключил с бордово-голубыми соглашение сроком на 3,5 года с зарплатой 2,3 миллиона евро в год.

    «В СМИ постоянно всплывает какая-то информация о моем переходе в другую команду, но вся она не соответствует действительности. В конце прошлого года я был вынужден отправиться в Германию на лечение травмированного колена. Говорили, что я даже посещал Стамбул, но и это не является правдой. Вскоре я прибуду на сбор команды, контракт с которой действует у меня еще полтора года. Меня все устраивает в «Спартаке». У меня были предложения не только из Турции, но и из Германии и Испании, но это вполне обыденный процесс. Сейчас все мое внимание сосредоточено на второй половине сезона в РФПЛ», – приводит слова Таски Ajansspor.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Таски принял участие в восьми матчах (семь – в основном составе) и записал на свой счет один забитый мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 января 2017, 16:32

      развели.то уйдёт то нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 7 января 2017, 17:35

      это точно

      0
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