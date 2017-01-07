Таски: «Информация СМИ о моем уходе из «Спартака» – это выдумки»

Защитник «Спартака» Сердар Таски заявил, что не намерен уходить из московского клуба нынешней зимой. По словам 29-летнего игрока, вся информация относительно его трансфера в какую-либо другую команду, включая «Трабзонспор», не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что немец заключил с бордово-голубыми соглашение сроком на 3,5 года с зарплатой 2,3 миллиона евро в год.

«В СМИ постоянно всплывает какая-то информация о моем переходе в другую команду, но вся она не соответствует действительности. В конце прошлого года я был вынужден отправиться в Германию на лечение травмированного колена. Говорили, что я даже посещал Стамбул, но и это не является правдой. Вскоре я прибуду на сбор команды, контракт с которой действует у меня еще полтора года. Меня все устраивает в «Спартаке». У меня были предложения не только из Турции, но и из Германии и Испании, но это вполне обыденный процесс. Сейчас все мое внимание сосредоточено на второй половине сезона в РФПЛ», – приводит слова Таски Ajansspor.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Таски принял участие в восьми матчах (семь – в основном составе) и записал на свой счет один забитый мяч.