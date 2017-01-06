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Витсель: «Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое»

6 января 2017, 23:23
42

Новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель рассказал о своем отношении к критике по поводу из «Зенита» в клуб китайской Суперлиги.

«Сталкиваюсь с критикой не первый раз в жизни. Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое. Я доказал, что способен играть на своем уровне. Пусть пишут что угодно. Я привык быть в центре внимания, а вот маме и сестре приходится тяжелее. Я всегда думал о будущем. Уже в 22 года думал, как устроить свою дальнейшую жизнь», — цитирует футболиста бельгийское издание De Tijd.

Напомним, в Китае бельгиец будет зарабатывать 17 миллионов евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (42)
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Тraumtanzеr
1483735985
Чувак честен - он уехал за деньгами.А не как все - за новым вызовом.
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Forge
1483737277
Красавчик
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Dellleone
1483737365
Китай хочет быть пкрвым везде и по всюду.
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СОКОЛ САРАТОВ
1483737508
ПРАВИЛЬНО ДУМАЕТ ВЕК СПОРТСМЕНА КОРОТОК
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Дмитрий Александрович
1483738194
Все правильно сделал. Вернуться в любой ТОП клуб успеет.
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MrRonRSM
1483739406
ДА все такие правильные что ппц, а сами то тока все и думают в том числе и я где бы бабла заработать и где чтобы было бы больше, увы но сейчас футбол это заработок и где больше значит там лучше, бабки правят миром и без них не куда....
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fon_der_tan
1483739763
ну ещё перейдя в зенит он и показал что деньги важнее, тоже мне Америку открыл
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Lev Aleks
1483744954
а разве такую хуйню не придумали сами чиновники которые имеют футбол как проститутку,а не игру которая нравится миллионам......навыдумывали такие деньги искуственно платить футбопидрам,теперь кусайте локти ублюдки,будете жрать то говно которое придумали сами......таким педикам футбол интересен как бизнес,а не как спортивное мероприятие,что хотели то и получили.....100% в скором времени придут к тому,чтобы з/п футболистов были фиксированными,а если не придут,то это будет самая глобальная ошибка в этом коррумпированном уёбешном мире..................
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de bruyne
1483749501
У каждого своя жизнь и как хочет он выбирает что касается людей их обзывают и тд да он ушел иза денег и тд... молча завидуйте и считайте ихни деньги другого у вас не остается... ВаМ такую сумму предложили вы шиник перешли бы и то протирать и чистит трибуны и хотя и это не светит... ихняя жинь болейте за свой клуб и благадарите игрока который помог вашему клубу... а не как проститутки когда за клуб играл красава хорош отличный игрок ушел гавно и тд...
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Krics
1483776072
В зеню приходил в футбол гонять? Свой уровень в Юве доказывают, а Китай это зароботок, каждый выбирает свой путь, побыл в стране "дураков" пора на "поле чудес".
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