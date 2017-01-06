Витсель: «Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое»

Новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель рассказал о своем отношении к критике по поводу из «Зенита» в клуб китайской Суперлиги.

«Сталкиваюсь с критикой не первый раз в жизни. Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое. Я доказал, что способен играть на своем уровне. Пусть пишут что угодно. Я привык быть в центре внимания, а вот маме и сестре приходится тяжелее. Я всегда думал о будущем. Уже в 22 года думал, как устроить свою дальнейшую жизнь», — цитирует футболиста бельгийское издание De Tijd.

Напомним, в Китае бельгиец будет зарабатывать 17 миллионов евро в год.