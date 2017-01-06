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    Витсель: «Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое»

    Новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель рассказал о своем отношении к критике по поводу из «Зенита» в клуб китайской Суперлиги.

    «Сталкиваюсь с критикой не первый раз в жизни. Когда переходил в «Зенит», говорили то же самое. Я доказал, что способен играть на своем уровне. Пусть пишут что угодно. Я привык быть в центре внимания, а вот маме и сестре приходится тяжелее. Я всегда думал о будущем. Уже в 22 года думал, как устроить свою дальнейшую жизнь», — цитирует футболиста бельгийское издание De Tijd.

    Напомним, в Китае бельгиец будет зарабатывать 17 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 23:23
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 января 2017, 12:44

      Футбол это работа.
      Вот Вы все на свои работы ради чего ходите? Ради денег или ради какой-то ИДЕИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Ubuntu 7 января 2017, 13:04

      А как же карьерный рост? Ведь многие из рабочих достигали каких-то своих вершин! А спорт высоких достижений и состоит из того что-бы как можно выше подняться на пьедестале почета и футболисты стремились заиграть в самых великих клубах! Просто сейчас их развратили большими деньгами! Витселя где-то немного жаль, но осуждать его за это безусловно не стоит!

      2
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      Рейтинг: +889

      Krics 7 января 2017, 11:01

      В зеню приходил в футбол гонять? Свой уровень в Юве доказывают, а Китай это зароботок, каждый выбирает свой путь, побыл в стране "дураков" пора на "поле чудес".

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 января 2017, 10:03

      Жлоб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 января 2017, 09:09

      Это для нас Китай это Китай, а для Европы что Зенит, что Тянь Цзи Сянь Пянь все одно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 7 января 2017, 09:01

      Только дурак бы отказался от таких денег. В тех кто критикует просто горит зависть. Почти все на его месте сделали бы такой выбор, он за 3 года на остаток жизни себе заработает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Shaitan. 7 января 2017, 10:03

      А он что в Зените мало получал? Понтовался полсезона, что уйдет из Зенита в Европу. А в итоге смылся в неизвестную лигу за высокие деньги.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 января 2017, 08:52

      17 миллионов евро в год совсем не плохо, но в центре внимания Витсель уже не
      будет.

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 7 января 2017, 08:16

      Это его выбор !

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 января 2017, 07:50

      ну теперь не будет в центре внимания

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 7 января 2017, 07:27

      так то же самое и было))))

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 7 января 2017, 06:38

      Наплевать отстаньте вы от человека уже

      0
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