Алонсо: «У нас еще есть время для продления контракта»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо не спешит менять команду. Соглашение футболиста с мюнхенцами истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось о намерении клуба предложить испанцу контракт с понижением зарплаты.

«У нас есть время, мой контракт еще не истек. Все зависит от того, как я себя чувствую. Мое тело в порядке, голова — тоже. В данный момент я чувствую себя отлично», — сказал чемпион мира-2010.

В текущем сезоне Алонсо принял участие в 18 играх «Баварии», в которых забил три мяча.