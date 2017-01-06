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    Савин: «У нас предлагают миллионы тому, кто имеет российский паспорт и попадает три раза в ворота»

    Бывший нападающий «Амкара», «Крыльев Советов» и «Томи» Евгений Савин выразил мнение, что российские футболисты чересчур избалованы деньгами. По его мнению, из-за многомиллионных контрактов игроки теряют мотивацию.

    — Не считаете, что нынешнее поколение футболистов избаловано деньгами?

    — Так и есть. Но это не проблема самих футболистов, а проблема системы. Наш рынок так устроен, что тому, кто имеет российский паспорт и попадает три раза в ворота, начинают предлагать многомиллионные и долгосрочные контракты, от которых, уверен, не отказался бы никто. Самая большая проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что люди с раннего возраста начинают их получать, а не зарабатывать. Они попадают в зону комфорта и просто деградируют.

    — Нужно ввести потолок зарплат для определенного возраста?

    — Считаю, что нужен не столько потолок зарплат, сколько разум. Руководители должны прийти к тому, что нельзя мальчику в 20 лет, который еще пока ничего не понимает, платить огромные деньги, потому что через три года ему станет ничего не нужно, пропадет мотивация. Как говорят про художников — он должен быть голодным. Так и с футболистами. Ты должен иметь стимул, в том числе и финансовый, расти дальше.

    Источник: Известия

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    06.01.2017 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 17:53

      При потолке зарплат собственно сами зарплаты не уменьшатся, а просто почернеют. Это не решение.
      И вобще проблема намного глубже - огромные зарплаты у 20-летних мальчиков с российским паспортом - следствие того, что у нас футбольные клубы служат средством отмыва огромных денег.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 января 2017, 16:43

      Савин не тебе пиликать сам то сколько раз в ворота попадал бездарный игрочишко

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 6 января 2017, 15:45

      Выход один - отменить лимит на легионеров...

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 января 2017, 14:57

      Ну в общем-то все те, кто занимается управлением, знают примитивную истину (если мозги есть) - большая зарплата работника не является для него стимулом к производительному труду. Стимулом является стремление работника получать бОльшую зарплату, чем есть.

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      Рейтинг: +319

      Beim 6 января 2017, 13:52

      Разум есть у руководителей, поэтому и платят, что если не заплатишь ты то заплатит кто то другой, а твоя команда будет тех поражения получать за не укладку в лемит. Так что нужно имено ограничение, при чем такое что бы больше могли им заплатить только в других странах, вот тогда нашим футболерам придеться стирать форму после каждой тренировки от пота. А не как сейчас демонстрировать почему "футболка сухая и совсем не пахнет"

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