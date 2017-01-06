Мюллер доволен новой атакующей тактикой «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что ему подходит тактика главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Я чувствую, что сейчас, с другой системой игры, команда чувствует себя немного лучше. Особенно это касается наших действий в атаке. От этого мы все получаем удовольствие от игры», – сказал Мюллер.

После 16 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиге, имея на своем счету 39 очков. «РБ Лейпциг», идущий на второй строчке, отстает на три очка.