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    Мюллер доволен новой атакующей тактикой «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что ему подходит тактика главного тренера команды Карло Анчелотти.

    «Я чувствую, что сейчас, с другой системой игры, команда чувствует себя немного лучше. Особенно это касается наших действий в атаке. От этого мы все получаем удовольствие от игры», – сказал Мюллер.

    После 16 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиге, имея на своем счету 39 очков. «РБ Лейпциг», идущий на второй строчке, отстает на три очка.

    Источник: Goal.com

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    06.01.2017 08:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +368

      mik1954 6 января 2017, 10:03

      А чего ему недовольтвоваться....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 января 2017, 09:40

      Бавария истинная машина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 января 2017, 09:20

      Верю, весна подарит нам много интересного в играх Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 6 января 2017, 09:01

      У довольствие от игры Баварии я получал когда они Барсе за 2игры накидали 7 баночек. В том сезоне они реально летали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 6 января 2017, 08:56

      Эта тактика уже давно у Баварии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 января 2017, 08:49

      Доволен на лавке...

      1
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