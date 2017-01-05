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    В «Шапекоэнсе» рассказали о ходе набора футболистов в команду

    В планах «Шапекоэнсе» пригласить около 20 футболистов. Такое заявление сделал исполнительный директор Руй Кошта.

    «Мы арендовали нескольких футболистов. У нас на просмотре находились около 90 игроков. Сейчас мы составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми мы и начнем предсезонную подготовку, но это число обязательно должно сократиться», — приводит слова Кошты Inside the Games.

    Напомним, что 29 ноября практически все игроки и сотрудники тренерского штаба бразильского клуба погибли в авиакатастрофе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 5 января 2017, 16:17

      Интересно - откуда бомбардир это взял???

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 5 января 2017, 12:05

      интересно давно там Руй Кошта и тот ли этот Кошта который играл в Милане?

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