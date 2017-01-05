В «Шапекоэнсе» рассказали о ходе набора футболистов в команду

В планах «Шапекоэнсе» пригласить около 20 футболистов. Такое заявление сделал исполнительный директор Руй Кошта.

«Мы арендовали нескольких футболистов. У нас на просмотре находились около 90 игроков. Сейчас мы составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми мы и начнем предсезонную подготовку, но это число обязательно должно сократиться», — приводит слова Кошты Inside the Games.

Напомним, что 29 ноября практически все игроки и сотрудники тренерского штаба бразильского клуба погибли в авиакатастрофе.