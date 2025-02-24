Зенитовец Энрике рассказал о конфликте с Халком

Новичок «Зенита» Луис Энрике вспомнил конфликт с Халком, бывшим футболистом петербуржцев.
– За неделю до финала Кубка Либертадорес ты получил единственную в карьере красную карточку в матче против «Атлетико Минейро» и повздорил с Халком – легендой «Зенита». Что тогда произошло между вами?
– У нас были разногласия на поле, но такое бывает, когда оба соперника максимально погружены в матч и разгорячены. Между нами уже все в порядке, мы познакомились друг с другом, начали общаться. Более того, когда я перешел в «Зенит», Халк мне позвонил и сказал, что меня здесь хорошо примут, что мне здесь будет спокойно, все будут меня поддерживать. Так что мы уже друзья.
– Но тогда Халк произнес довольно обидные слова о том, что ты еще ничего не выиграл. Тебя это не задело?
– Нет. Я очень уважаю Халка, всегда следил за его карьерой. Он великий игрок и сейчас творит историю в «Атлетико Минейро». Я не разозлился. Я вообще не из тех, кто принимает все близко к сердцу.
- Халк был в «Зените» в 2012-2016 годах.
- Энрике куплен в январе за 33 миллиона евро.
- Он уже забил в ворота «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ (3:0).