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Зенитовец Энрике рассказал о конфликте с Халком

Новичок «Зенита» Луис Энрике вспомнил конфликт с Халком, бывшим футболистом петербуржцев.

– За неделю до финала Кубка Либертадорес ты получил единственную в карьере красную карточку в матче против «Атлетико Минейро» и повздорил с Халком – легендой «Зенита». Что тогда произошло между вами?

– У нас были разногласия на поле, но такое бывает, когда оба соперника максимально погружены в матч и разгорячены. Между нами уже все в порядке, мы познакомились друг с другом, начали общаться. Более того, когда я перешел в «Зенит», Халк мне позвонил и сказал, что меня здесь хорошо примут, что мне здесь будет спокойно, все будут меня поддерживать. Так что мы уже друзья.

– Но тогда Халк произнес довольно обидные слова о том, что ты еще ничего не выиграл. Тебя это не задело?

– Нет. Я очень уважаю Халка, всегда следил за его карьерой. Он великий игрок и сейчас творит историю в «Атлетико Минейро». Я не разозлился. Я вообще не из тех, кто принимает все близко к сердцу.

  • Халк был в «Зените» в 2012-2016 годах.
  • Энрике куплен в январе за 33 миллиона евро.
  • Он уже забил в ворота «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ (3:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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