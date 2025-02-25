Агент Лепсая ответил, почему Перейра не перешел в «Зенит»

Футбольный агент Теймураз Лепсая прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в «Зенит».

«Сделку по Перейре знаю плохо, но мне сообщили источники из Бразилии, что его беременная жена никогда не хотела переезжать в Россию.

Его уговаривали, соблазняли большими деньгами, но не добили вопрос», – сказал Лепсая.