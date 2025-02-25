Агент Лепсая ответил, почему Перейра не перешел в «Зенит»

Футбольный агент Теймураз Лепсая прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в «Зенит».
«Сделку по Перейре знаю плохо, но мне сообщили источники из Бразилии, что его беременная жена никогда не хотела переезжать в Россию.
Его уговаривали, соблазняли большими деньгами, но не добили вопрос», – сказал Лепсая.
- «Зенит» был готов заплатить за бразильца 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- Перейра поиграл в течение карьеры в Португалии, Германии, Англии, Саудовской Аравии и ОАЭ.
- Он в «Крузейро» с июля 2023 года: 81 матч, 12 голов, 17 ассистов.