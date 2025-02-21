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  • В «Крузейро» отреагировали на несостоявшийся переход Перейры в «Зенит»

В «Крузейро» отреагировали на несостоявшийся переход Перейры в «Зенит»

«Крузейро» прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника команды Матеуса Перейры в «Зенит».

«Между «Крузейро» и «Зенитом» существовало соглашение, основанное на устной договоренности Матеуса Перейры с российским клубом. Игрока отпустили на медобследование, однако впоследствии он устную договоренность с «Зенитом» не подтвердил. Поэтому, учитывая закрытие в стране трансферного окна, он не поедет в Россию», – сообщил клуб из Белу-Оризонти.

  • По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за желания его жены.
  • По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Globo

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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1740120603
...отказался от перехода в «Зенит» из-за желания его жены.... из-за НЕжелания...
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FROLL007
1740122621
Крузейро и игрок многое потеряли. У него был хороший шанс через Зенит попасть в топ клуб, попутно став чемпионом в России.
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