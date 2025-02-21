В «Крузейро» отреагировали на несостоявшийся переход Перейры в «Зенит»

«Крузейро» прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника команды Матеуса Перейры в «Зенит».

«Между «Крузейро» и «Зенитом» существовало соглашение, основанное на устной договоренности Матеуса Перейры с российским клубом. Игрока отпустили на медобследование, однако впоследствии он устную договоренность с «Зенитом» не подтвердил. Поэтому, учитывая закрытие в стране трансферного окна, он не поедет в Россию», – сообщил клуб из Белу-Оризонти.