В «Крузейро» отреагировали на несостоявшийся переход Перейры в «Зенит»

«Крузейро» прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника команды Матеуса Перейры в «Зенит».
«Между «Крузейро» и «Зенитом» существовало соглашение, основанное на устной договоренности Матеуса Перейры с российским клубом. Игрока отпустили на медобследование, однако впоследствии он устную договоренность с «Зенитом» не подтвердил. Поэтому, учитывая закрытие в стране трансферного окна, он не поедет в Россию», – сообщил клуб из Белу-Оризонти.
- По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за желания его жены.
- По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.