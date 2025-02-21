Медведев объяснил срыв трансфера Перейры в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не успел вовремя достичь договоренностей о перехода полузащитника Матеуса Перейры из «Крузейро».
«По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны, в установленное регламентом время не смогли достичь договоренностей, что привело к тому, что трансфер не состоится», – сказал Медведев.
- По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за мнения его жены.
- По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.