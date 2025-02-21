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Медведев объяснил срыв трансфера Перейры в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб не успел вовремя достичь договоренностей о перехода полузащитника Матеуса Перейры из «Крузейро».

«По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны, в установленное регламентом время не смогли достичь договоренностей, что привело к тому, что трансфер не состоится», – сказал Медведев.

  • По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за мнения его жены.
  • По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.

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Источник: РИА «Новости»

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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1740133595
Медведев объяснил срыв из-за мнения его жены...... Не надо было жениться...
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alexgroznux
1740133916
А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 12-летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз сайт». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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Спартачище
1740137958
Бразилы уже откровенно ссут в рот болотным миньенеджерам А те и счастливы стоять в любимой позже на коленях
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R_a_i_n
1740138921
Помета было слишком много, вот и не срослось)
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