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  • Медведев отреагировал на информацию, что Перейра может перейти в «Зенит»: «Опять двойка!»

Медведев отреагировал на информацию, что Перейра может перейти в «Зенит»: «Опять двойка!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в петербургский клуб в качестве свободного агента.

– Появилась информация, что Перейра еще может перейти в «Зенит». Вы можете подтвердить ее или опровергнуть?

– Изучите регламент, прежде чем задавать вопросы.

– Существует ли вероятность, что контракт Перейры с «Крузейро» был разорван до закрытия регистрационного периода в России или работа «Зенита» по его переходу уже окончательно завершена?

– Я же сказал – изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. «Опять двойка!»

  • По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за мнения его жены.
  • В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
  • Контракт 28-летнего полузащитника с клубом из Белу-Оризонти рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (2)
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WILDLING_HRUNDEL
1740310756
Спам заберёт)
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Номэд
1740311238
От этих блохастых гаСпромовских мошенников с их схемами всего можно ожидать... Быстро внесут в регламент изменения и всё.
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