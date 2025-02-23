Медведев отреагировал на информацию, что Перейра может перейти в «Зенит»: «Опять двойка!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в петербургский клуб в качестве свободного агента.

– Появилась информация, что Перейра еще может перейти в «Зенит». Вы можете подтвердить ее или опровергнуть?

– Изучите регламент, прежде чем задавать вопросы.

– Существует ли вероятность, что контракт Перейры с «Крузейро» был разорван до закрытия регистрационного периода в России или работа «Зенита» по его переходу уже окончательно завершена?

– Я же сказал – изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. «Опять двойка!»