Медведев отреагировал на информацию, что Перейра может перейти в «Зенит»: «Опять двойка!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в петербургский клуб в качестве свободного агента.
– Появилась информация, что Перейра еще может перейти в «Зенит». Вы можете подтвердить ее или опровергнуть?
– Изучите регламент, прежде чем задавать вопросы.
– Существует ли вероятность, что контракт Перейры с «Крузейро» был разорван до закрытия регистрационного периода в России или работа «Зенита» по его переходу уже окончательно завершена?
– Я же сказал – изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. «Опять двойка!»
- По данным «Чемпионата», Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за мнения его жены.
- В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт 28-летнего полузащитника с клубом из Белу-Оризонти рассчитан до 30 июня 2026 года.