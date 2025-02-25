Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»

«Ботафого» сохраняет интерес к вингеру «Спартка» Хесусу Медине, клуб может вновь попробовать взять парагвайца в аренду.
При этом в «Спартаке» хотели бы, чтобы полузащитник доиграл сезон до конца, так как нет необходимости в освобождении места для легионера в заявке.
- Медина в этом сезоне провел за красно-белых 19 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего вингера в 4 миллиона евро.
- Трансферное окно в Бразилии закрывается 28 февраля.