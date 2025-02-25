Бразильский клуб попробует арендовать Медину у «Спартака»

«Ботафого» сохраняет интерес к вингеру «Спартка» Хесусу Медине, клуб может вновь попробовать взять парагвайца в аренду.

При этом в «Спартаке» хотели бы, чтобы полузащитник доиграл сезон до конца, так как нет необходимости в освобождении места для легионера в заявке.