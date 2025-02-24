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Зенитовец Энрике объяснил, почему назвал собаку Месси

Новичок «Зенита» Луис Энрике подтвердил, что назвал собаку в честь Лионеля Месси.

– Кто лучший игрок в истории футбола?

– Месси. Он добился фантастических результатов. А еще он тоже левша (улыбается).

– Но ты бразилец, а он аргентинец! Не Роналдо, не Пеле? Не Криштиану?

– Не думаю, что когда-то был кто-либо подобного уровня, хотя я не видел вживую, как играл Пеле. Но вижу, как играет Месси, и поэтому считаю его лучшим в истории.

– Я читал, что ты назвал своего пса Месси. Почему?

– Да, это правда. Я назвал его Месси, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его (улыбается).

  • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Сейчас он в «Интере Майами».
  • «Зенит» купил Энрике за 33 миллиона евро у «Ботафого».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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subbotaspartak
1740381285
Могу его пнуть
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