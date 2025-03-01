Комментарий Семака по отсутствию Энрике в заявке на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие Луиса Энрике в заявке на матч 19-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Все ждали Луиса Энрике. Когда он сможет помочь команде?

– Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов.

– Какого матча ждeте?

– Вряд ли ЦСКА будет перестраиваться. У них на сборах хорошо получалось. Очень хороший контроль мяча, атакующие действия. Думаю, они будут продолжать в таком же ключе.

Мы должны играть как привыкли. Агрессивно и активно. Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты.