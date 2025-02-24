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  • Зенитовец Энрике прокомментировал слухи о причастности к ставочным махинациям

Зенитовец Энрике прокомментировал слухи о причастности к ставочным махинациям

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию, что он причастен к ставочным махинациям.

– Другой твой партнер по сборной – Лукас Пакета. Осенью появился слух, будто его дядя ставил на твои желтые карточки в «Бетисе». В последние недели эта тема вновь поднялась. Как ты реагируешь на эту информацию?

– Как я всегда говорю, меня это не волнует. Я просто делаю свою работу. То, что пишут и говорят, невозможно контролировать. Меня это не беспокоит, я не обращаю внимания на слухи.

– Но удивляют ли тебя эти слухи?

– Да, для меня это стало сюрпризом, потому что я не ожидал ничего подобного. Но повторюсь, что я спокоен и сконцентрирован на своей работе в «Зените».

  • Энрике куплен у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Луис уже забил за «Зенит» «Спартаку» (3:0).
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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24.02.2025 20:28
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Комментарии (3)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1740423084
Надо проверить всех судей и чиновников, включая Дюкова и Митрофанова, в РФС на предмет договорняков
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