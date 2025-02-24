Зенитовец Энрике прокомментировал слухи о причастности к ставочным махинациям

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отреагировал на информацию, что он причастен к ставочным махинациям.
– Другой твой партнер по сборной – Лукас Пакета. Осенью появился слух, будто его дядя ставил на твои желтые карточки в «Бетисе». В последние недели эта тема вновь поднялась. Как ты реагируешь на эту информацию?
– Как я всегда говорю, меня это не волнует. Я просто делаю свою работу. То, что пишут и говорят, невозможно контролировать. Меня это не беспокоит, я не обращаю внимания на слухи.
– Но удивляют ли тебя эти слухи?
– Да, для меня это стало сюрпризом, потому что я не ожидал ничего подобного. Но повторюсь, что я спокоен и сконцентрирован на своей работе в «Зените».
- Энрике куплен у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- Луис уже забил за «Зенит» «Спартаку» (3:0).
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.