Бабаев прояснил ситуацию со срывом трансфера Лоррана в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана.

«Срыв трансфера Лоррана – отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы.

Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана.

При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.

Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера.

Не мы это придумали, это общепринятая практика. Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка.

Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», – сказал Бабаев.