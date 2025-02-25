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Бабаев прояснил ситуацию со срывом трансфера Лоррана в ЦСКА

25 февраля, 17:33
1

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана.

«Срыв трансфера Лоррана – отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы.

Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана.

При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.

Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера.

Не мы это придумали, это общепринятая практика. Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка.

Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», – сказал Бабаев.

  • Лорран провел за главную команду «Фламенго» 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • ЦСКА договорился о его выкупе за 8 миллионов евро.
  • Планировалось, что хавбек заключит с армейцами 4-летнее соглашение с зарплатой 700 тысяч долларов в год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго ЦСКА Перейра Лорран Бабаев Роман
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Комментарии (1)
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Борис34684
1740534035
Летом скорее всего будет поздно, желающих будет на много больше.
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