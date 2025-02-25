Бабаев прояснил ситуацию со срывом трансфера Лоррана в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана.
«Срыв трансфера Лоррана – отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы.
Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана.
При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента.
Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера.
Не мы это придумали, это общепринятая практика. Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка.
Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», – сказал Бабаев.
- Лорран провел за главную команду «Фламенго» 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- ЦСКА договорился о его выкупе за 8 миллионов евро.
- Планировалось, что хавбек заключит с армейцами 4-летнее соглашение с зарплатой 700 тысяч долларов в год.