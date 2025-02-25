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Президент «Сантоса» сделал заявление о будущем Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра ожидает, что Неймар задержится в клубе дольше, чем планировал.

«С приходом Неймара количество болельщиков увеличилось. Благодаря этому все наши финансовые цели будут пересмотрены в сторону увеличения.

Если все пойдет хорошо, то, скорее всего, наше сотрудничество продолжится вплоть до ЧМ-2026», – сказал Тейшейра.

  • Нападающий вернулся в родной клуб в конце января.
  • Он заключил контракт на полгода.
  • Сообщалось, что затем Неймар намерен продолжить карьеру в Европе.
  • Его статистика в «Сантосе»: 6 матчей, 2 гола, 3 ассиста

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Источник: ESPN

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