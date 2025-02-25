Президент «Сантоса» сделал заявление о будущем Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра ожидает, что Неймар задержится в клубе дольше, чем планировал.
«С приходом Неймара количество болельщиков увеличилось. Благодаря этому все наши финансовые цели будут пересмотрены в сторону увеличения.
Если все пойдет хорошо, то, скорее всего, наше сотрудничество продолжится вплоть до ЧМ-2026», – сказал Тейшейра.
- Нападающий вернулся в родной клуб в конце января.
- Он заключил контракт на полгода.
- Сообщалось, что затем Неймар намерен продолжить карьеру в Европе.
- Его статистика в «Сантосе»: 6 матчей, 2 гола, 3 ассиста