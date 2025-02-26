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Бабаев высказался о сотрудничестве ЦСКА с Вагнером Лавом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб может начать сотрудничество с экс-нападающим команды Вагнером Лавом. Сейчас бразилец выступает за

«С легионерами сложнее договариваться о дальнейшей работе в ЦСКА, так как им нужно переезжать, перевозить семью. Но буквально недавно мы общались с Вагнером [Лавом] на предмет сотрудничества.

Думаю, нам удастся это реализовать, потому иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции, это очень серьезное подспорье», – сказал Бабаев.

  • Сейчас 40-летний Вагнер Лав играет за «Аваи».
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.

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Источник: РИА «Новости»

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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1740562837
"Он там был купцом по шмуткам И подвинулся рассудком...." В.С.В.
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