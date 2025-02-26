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  • Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва

Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва

Переход нападающего Витора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» находится под угрозой срыва. Ранее сообщалось, что каталонский клуб согласовал трансфер и должен был получить 25 миллионов евро.

Сейчас Роке выступает за «Бетис» на правах аренды. Согласно правилам Королевской федерации испанского футбола (RFEF), отозвать игрока из аренды можно только в случае, если трансферное окно в Испании открыто. Последний день переходов в Ла Лиге был 3 февраля.

В своде правил также есть ограничение, запрещающее передачу футболиста из клуба, который его арендовал, в третью команду. Это означает, что «Бетис» не сможет отдать Роке «Палмейрасу» в субаренду или применить какую-либо другую схему по передаче прав.

Отмечается, что бразильский клуб пессимистично настроен по поводу реальности осуществления трансфера до закрытия трансферного окна в Бразилии 28 февраля.

  • «Барселона» приобрела Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 миллион евро. Игрок перешел в команду в январе прошлого года. Бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей и забил 2 гола.
  • В августе 2024-го Роке перешел на правах аренды в «Бетис». За севильцев 19-летний форвард провел 33 игры, забил 7 мячей, отдал 2 передачи.

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Источник: ESPN

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