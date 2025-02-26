Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва

Переход нападающего Витора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» находится под угрозой срыва. Ранее сообщалось, что каталонский клуб согласовал трансфер и должен был получить 25 миллионов евро.

Сейчас Роке выступает за «Бетис» на правах аренды. Согласно правилам Королевской федерации испанского футбола (RFEF), отозвать игрока из аренды можно только в случае, если трансферное окно в Испании открыто. Последний день переходов в Ла Лиге был 3 февраля.

В своде правил также есть ограничение, запрещающее передачу футболиста из клуба, который его арендовал, в третью команду. Это означает, что «Бетис» не сможет отдать Роке «Палмейрасу» в субаренду или применить какую-либо другую схему по передаче прав.

Отмечается, что бразильский клуб пессимистично настроен по поводу реальности осуществления трансфера до закрытия трансферного окна в Бразилии 28 февраля.