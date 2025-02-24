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  • Зенитовец Энрике раскрыл первые три выученных русских слова

Зенитовец Энрике раскрыл первые три выученных русских слова

Нападающий «Зенита» Луис Энрике раскрыл намерение выучить русский язык.

– В 2020 году ты дебютировал во «Флуминенсе» и на протяжении трех лет играл вместе с Нино. Общался ли ты с ним перед трансфером в «Зенит»? Как он помогает тебе адаптироваться в новом клубе?

– Да, Нино во «Флуминенсе» был моим другом, он много со мной общался. Когда он узнал, что я перехожу в «Зенит», прислал мне сообщение. В нем он рассказал о том, что я буду счастлив в «Зените», что меня здесь ждут. Он подчеркнул, что мы вместе многого добьемся. Рассказал о прекрасных игроках команды, чудесном городе, культуре и людях, клубной инфраструктуре, стадионе – уникальном сооружении. Поэтому я и принял решение приехать сюда.

– Ты знаешь, что Нино активно учит русский язык и читает русскую литературу? Собираешься ли ты тоже учить русский?

– Да, я знаю об этом. По-моему, Нино начал изучать русский еще до того, как перебрался в Россию – книги уж точно читал! Я тоже собираюсь заговорить по-русски, хочу научиться, хотя знаю, что будет трудновато. Но я собираюсь посвятить этому время, буду работать над изучением. Даст бог, через несколько лет, а то и месяцев, я тоже смогу говорить по-русски.

– Уже что-то знаешь?

– Да. «Пока-пока», «хорошо», «давай»!

  • Энрике куплен у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Луис уже забил за «Зенит» «Спартаку» (3:0).
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (5)
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шахта Заполярная
1740401344
Давай, наверно самым первым выучил
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Павелий
1740403514
А как же "Миллер - наше всё!" ?
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Интерес
1740404235
Стандартный набор русских слов футбольного гастарбайтера любого клуба РПЛ : "Хорошо" говорят при подписании первого контракта,"давай-давай"-при переподписании(с добавлением ещё одного нуля),а если второе не получается-"пока-пока".
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ziborock
1740404850
То что слово "Дай!" легионеры Зенита выучивают первым это не удивительно!))) Через недельку Барриос его научит "Мостовой - петушара!}
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Дубина
1740405474
Помойка - позор-вшивые
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