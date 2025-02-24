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Энрике анонсировал, как будет праздновать голы в РПЛ

Новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, как будет праздновать голы в России.

– В Испании тебе дали прозвище Черная Пантера. Расскажи, как ты его получил? Что для тебя оно означает?

– Как-то раз мы беседовали с моими друзьями и тренером «Бетиса» по физподготовке. И в какой-то момент он сказал, что я похож на Черную пантеру. Эта мысль очень понравилась моему другу, который сочинил для меня песню и сказал мне надевать маску и демонстрировать жест Черной пантеры во время празднований. Он подчеркивал, что это приживется, понравится детям и болельщикам. Да и мне эта идея понравилась, ведь это первый темнокожий супергерой.

– В «Зените» тоже будешь праздновать голы с маской и жестом «Ваканда навеки»?

– Да, в «Зените» я продолжу так делать. На сборах у меня не было маски, но я ее приобрету.

– А вообще ты можешь назвать себя ярым поклонником комиксов и фильмов Marvel?

– Я не так много их смотрю. Но некоторые из них мне нравятся.

– Если бы ты был супергероем, какой суперсилой хотел бы обладать?

– Мне очень нравится Флэш, ведь он такой быстрый. А еще меня часто называют быстрым. Так что из всех суперсил я бы выбрал скорость, которой обладает Флэш.

  • Энрике куплен у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • Луис уже забил за «Зенит» «Спартаку» (3:0).
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1740409214
По моему у товарища не всё в порядке с головой
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Таврида
1740411338
Так Флэш же ̶б̶о̶л̶г̶а̶р̶и̶н̶ DC Comics)
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