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Романцев: «Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!»

4 января 2017, 19:50
27

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу нынешнего наставника команды Массимо Карреры. По словам Романцева, чтобы составить мнение о специалисте, ему необходимо присутствовать на его тренировках.

«Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы», – цитируют Романцева «Аргументы недели».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (27)
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tarakan199
1483551177
сделаем выводы,какой каррера тренер,после чемпионата.на тренировках романцева тоже мало кто бывал,однако мнение о том,что Олег Иванович-легенда спартака никто сейчас под сомнение не ставит)
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Diman67
1483551344
говорит так, будто каррера его место занимает. не уж то ли романцев на пост главного тренера свинарника метит? лол
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lekseij2007
1483556898
Сколько лет "истинные спартаковцы" и приглашённые специалисты пытались хоть что то сделать, только результат был нулевым. Вот теперь начало получаться, отстаньте от человека. И вы, уважаемый Романцев, когда то были полным нулём. И вас так же прессовали завистники! Так не превращайтесь в подобных тем, кто раньше гнобил вас!
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Юрий Крутько
1483558735
Неприкрытая зависть и необъективность Романцева...Он работал совсем в других условиях,Спартаку были созданы все привелегии,видимые и невидимые.Каррера взял разобранную команду,своим мастерством и вдохновением вдохнул жизнь в Спартак и команда ЗАИГРАЛА!Поэтому Романцеву лучше помолчать...
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RusikLand
1483559077
С таким же успехом он может сказать про работу абсолютно любого тренера) Как вам работа Раньери? - Да никак! Я же не был на его занятиях)
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lordmrv
1483561261
Очередной вброс от бомбардира! Как же заипли подогревать страсти и ссорить мудачьё! Любой готов быть вашим корреспондентом (хуже то некуда). Предлагаю гранд темы: Зенит купили китайцы, Краснодар уволил Галицкого. ЦСКА продает стадион и т.д. Мудаки вы! Болелы, простите, если из вас кого вымышленными темами задел.
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solyh-1962
1483563390
За счет Бескова и Ярцева стал типо великим. Потом пропил Спартак, и никаких результатов в других командах не достиг, а еще свое мнение высказывает!!!
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APchelov
1483566439
Тупая зависть. К тому же для Карреры Романцев не авторитет, не советуется Каррера с "мэтром". Вот и результат - обидели ромашку
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Beshanai_svin
1483601744
Какая-то ересь. По результатам игры сказать о тренере нечего, т.к. не был на тренировках, а по результатам сборов можно, типа туда он поедет с командой смотреть на работу тренера... Либо "спасибо "Аргументам" за вброс очередной лажи, либо автору за перевод "с русского на русский".
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fon_der_tan
1483601870
По сути он имел виду что не может ничего сказать, так как не видел работы, а народ начал думать, дескать тренер никакой, как всегда заголовок все испортил
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