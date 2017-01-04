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    Романцев: «Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!»

    Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу нынешнего наставника команды Массимо Карреры. По словам Романцева, чтобы составить мнение о специалисте, ему необходимо присутствовать на его тренировках.

    «Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы», – цитируют Романцева «Аргументы недели».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 19:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 января 2017, 10:59

      Итоговое место команды в первенстве четко даст ответ и на этот вопрос!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 5 января 2017, 10:37

      По сути он имел виду что не может ничего сказать, так как не видел работы, а народ начал думать, дескать тренер никакой, как всегда заголовок все испортил

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 5 января 2017, 10:35

      Какая-то ересь. По результатам игры сказать о тренере нечего, т.к. не был на тренировках, а по результатам сборов можно, типа туда он поедет с командой смотреть на работу тренера...
      Либо "спасибо "Аргументам" за вброс очередной лажи, либо автору за перевод "с русского на русский".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      alex1004 5 января 2017, 09:20

      Романцеву задали вопрос как профессионалу, он и ответил как профессионал. Представьте себе дилетанта и профессионального врача. Приходит человек и говорит тыкая в живот, у меня здесь болит... Дилетант скорее всего сразу поставит "диагноз" - аппендицит! Почему? А так было у его бабушки три года назад, вот так-же болел живот - оказалось аппендицит! Профессиональный врач, дорожит своим именем и репутацией и просто так не будет бросаться диагнозами, у него могут быть подозрения на аппендицит, а так-же еще два-три альтернативные диагноза, т.е. ему просто не достаточно информации. Поэтому он назначает анализы или другие исследования и уже на их основе озвучивает диагноз. Так-же и Романцев, он профессионал. Ему задали вопрос, он профессионально на него ответил примерно так: "да у него есть успехи, но чтобы говорить о нем как о тренере у меня не достаточно информации"

      3
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > alex1004 5 января 2017, 10:44

      У Романцева не диагноз спрашивали, а дать оценку работы другого тренера. Если у врача спрашивают: "как вам работа вашего коллеги"; а он отвечает: "я не был на его операциях и поэтому ничего о нём сказать не могу"... А просмотр матчей, а интервью игроков, а тот же разбор "полётов" по всем каналам ТВ не дают никакой информации? А самое главное, спросили у бывшего спартаковца, у которого куча знакомых осталась в команде и как пить дать, полно сведений о том, что в команде происходит. Нахрена вообще тогда спрашивать мнение других "профессионалов" и потом публиковать? В любом случае будет "недостаточно информации"!

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Beshanai_svin 5 января 2017, 12:12

      "Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы" – цитируют Романцева «Аргументы недели»





      Я верю в Карреру, как и многие миллионы болельщиков Спартака, надеюсь что все у него все получится, но объективно судить о нем как о главном тренере пока рано, только эмоции. Да он внушает оптимизм, но в то же время и опасения "как оно будет весной?", "сможет ли он подготовить команду?". Когда у него за плечами будет пара уверенных сезонов, о нем можно будет говорить без "дополнительной информации", можно будет не опасаться "а как он подготовит команду к сезону". Вспомните кубковый матч с СКА-Хабаровск, результат печальный. Причина? Просчет главного тренера, который не имел практики таких длительных перелетов и смены часовых поясов.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 января 2017, 04:57

      Спартак на первом месте! Какие еще нужны оценки от отставного фельдфебеля?!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 января 2017, 00:47

      Тупая зависть. К тому же для Карреры Романцев не авторитет, не советуется Каррера с "мэтром". Вот и результат - обидели ромашку

      -3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 января 2017, 00:05

      Да

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 4 января 2017, 23:56

      За счет Бескова и Ярцева стал типо великим. Потом пропил Спартак, и никаких
      результатов в других командах не достиг, а еще свое мнение высказывает!!!

      0
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      Рейтинг: +3689

      lordmrv 4 января 2017, 23:21

      Очередной вброс от бомбардира! Как же заипли подогревать страсти и ссорить мудачьё! Любой готов быть вашим корреспондентом (хуже то некуда). Предлагаю гранд темы: Зенит купили китайцы, Краснодар уволил Галицкого. ЦСКА продает стадион и т.д. Мудаки вы! Болелы, простите, если из вас кого вымышленными темами задел.

      8
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 4 января 2017, 22:44

      С таким же успехом он может сказать про работу абсолютно любого тренера) Как вам работа Раньери? - Да никак! Я же не был на его занятиях)

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