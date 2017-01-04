Романцев: «Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу нынешнего наставника команды Массимо Карреры. По словам Романцева, чтобы составить мнение о специалисте, ему необходимо присутствовать на его тренировках.

«Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы», – цитируют Романцева «Аргументы недели».