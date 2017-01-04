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    Конте: «Моуринью и Венгер злятся из-за лидерства «Челси», а не из-за календаря»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал мнение о недовольстве Жозе Моуринью и Арсена Венгера календарем матчей в английской Премьер-лиге.

    «Думаю, они злятся из-за нашего лидерства в турнирной таблице, а не из-за календаря. Это нормально, такое же происходит и в Италии, когда вы располагаетесь на первом месте. Конечно, мы имеем преимущество над «Тоттенхэмом» в виде одного дня отдыха. Но для меня преимущества представляются в других вещах.

    В преддверии праздников мы провели три матча за шесть дней. В этих условиях мы показали хорошее физическое состояние», – отметил Конте.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.01.2017 14:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 4 января 2017, 18:37

      Конте имеет всех. Молодец. Им остаётся только ныть, что ини и делают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 4 января 2017, 18:24

      Конте вас всех поимел

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > JUVENTINO-666 5 января 2017, 09:34

      Ну что же твой конте с..с..нул вчера

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 4 января 2017, 16:17

      После сегодняшнего матча Конте по другому заговорит)

      -1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 4 января 2017, 15:17

      Еще не вечер.

      0
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