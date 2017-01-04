Конте: «Моуринью и Венгер злятся из-за лидерства «Челси», а не из-за календаря»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал мнение о недовольстве Жозе Моуринью и Арсена Венгера календарем матчей в английской Премьер-лиге.

«Думаю, они злятся из-за нашего лидерства в турнирной таблице, а не из-за календаря. Это нормально, такое же происходит и в Италии, когда вы располагаетесь на первом месте. Конечно, мы имеем преимущество над «Тоттенхэмом» в виде одного дня отдыха. Но для меня преимущества представляются в других вещах.

В преддверии праздников мы провели три матча за шесть дней. В этих условиях мы показали хорошее физическое состояние», – отметил Конте.