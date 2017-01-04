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    Зидану нужен опыт Пепе

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает, что опытный защитник Пепе останется в команде.

    «Пепе является одним из ключевых для «Реала» игроков. Он на протяжении 10 лет защищает цвета клуба. Можно с уверенностью сказать, что он уже является частью истории «Реала».

    Я хочу, чтобы он остался в «Реале». Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А все остальное мне мало интересно», – сказал Зидан.

    Действующий контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до середины 2017 года. Переговоры о его продлении идут с большим трудом. К тому же у португальца есть серьезное с финансовой точки зрения предложение от китайского клуба.

    Источник: AS

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    04.01.2017 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 4 января 2017, 13:06

      В Арсенал его, для Реала уже не тот, но для Арса будет самый жир, сезон-другой еще побегает спокойно

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