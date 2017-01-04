Зидану нужен опыт Пепе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает, что опытный защитник Пепе останется в команде.

«Пепе является одним из ключевых для «Реала» игроков. Он на протяжении 10 лет защищает цвета клуба. Можно с уверенностью сказать, что он уже является частью истории «Реала».

Я хочу, чтобы он остался в «Реале». Меня интересует лишь то, что он сможет сделать для команды. А все остальное мне мало интересно», – сказал Зидан.

Действующий контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до середины 2017 года. Переговоры о его продлении идут с большим трудом. К тому же у португальца есть серьезное с финансовой точки зрения предложение от китайского клуба.