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    Борис Игнатьев: «Торпедо» хочет со следующего сезона играть в ФНЛ, у клуба все для этого есть»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев поделился целями команды на вторую часть сезона. По его словам, черно-белые намерены выиграть турнир в зоне «Центр» ПФЛ и получить повышение в классе. После 15-ти туров подопечные Виктора Булатова располагаются на четвертой строчке в таблице, отставая от лидера «Авангарда» на четыре очка.

    «Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ. Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель.

    Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого», – сказал Игнатьев.

    Источник: Р-Спорт

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    03.01.2017 22:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 января 2017, 23:57

      Самое главное : у "Торпедо" есть Тукманов, отсюда и все беды.

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      Рейтинг: +135

      Chicha > Tostao 4 января 2017, 09:46

      С туком счастья не видать.

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