Борис Игнатьев: «Торпедо» хочет со следующего сезона играть в ФНЛ, у клуба все для этого есть»

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев поделился целями команды на вторую часть сезона. По его словам, черно-белые намерены выиграть турнир в зоне «Центр» ПФЛ и получить повышение в классе. После 15-ти туров подопечные Виктора Булатова располагаются на четвертой строчке в таблице, отставая от лидера «Авангарда» на четыре очка.

«Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ. Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель.

Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого», – сказал Игнатьев.