Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эллардайс: «Добывать очки в играх с лидерами в этом сезоне намного труднее»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс отметил, что поединок 20-го тура против «Суонси» будет иметь ключевое значение для «орлов». Также он подчеркнул, что в нынешнем сезоне отбирать очки у команд верхней шестерки стало гораздо труднее. Встреча состоится завтра, 3 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Нам нужно сосредоточиться на подготовке к поединку с «Суонси», потому что его результат будет иметь ключевое значение. По сравнению с прошлым сезоном, клубы первой шестерки стали намного сильнее, поэтому зарабатывать очки во встрече с ними будет невероятно тяжело. Следовательно, нужно пополнять очковый запас в других встречах и добывать победы над прямыми конкурентами. Попробуем остаться в АПЛ, выигрывая матчи с клубами из нижней части турнирной таблицы. Если же нам удастся зацепить очки в играх с лидерами, будем считать это приятным бонусом», – сказал Эллардайс.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11