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    Клопп: «Гетце не мог разучиться играть в футбол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит, что травмы не помешают полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вернуться на былой уровень игры.

    «Марио подвержен травматизму. И сейчас сложно сказать, что он вошел в игровой ритм. Но в Гетце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол точно так же, как он не может разучиться ездить на велосипеде», – цитирует Клоппа ВВС.

    Напомним, Клопп работал с Гетце в составе дортмундской команды. В текущем сезоне он провел 10 матчей в Бундеслиге, забив один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 15:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 18:51

      Если Марио Гётце разучится играть в футбол, то,наверное, я разучусь думать...

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 января 2017, 17:39

      Согласен с Клоппом, Марио Гётце один из тех футболистов у которых есть талантливые мозги, а это в современном футболе большая редкость. Он пожалуй второй, после Месси.

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