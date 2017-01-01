Клопп: «Гетце не мог разучиться играть в футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит, что травмы не помешают полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце вернуться на былой уровень игры.

«Марио подвержен травматизму. И сейчас сложно сказать, что он вошел в игровой ритм. Но в Гетце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол точно так же, как он не может разучиться ездить на велосипеде», – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, Клопп работал с Гетце в составе дортмундской команды. В текущем сезоне он провел 10 матчей в Бундеслиге, забив один гол.