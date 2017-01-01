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    Флоро: «Многие не верили в Зидана»

    Экс-главный тренер «Реала» Бенито Флоро отметил хорошую работу Зинедина Зидана в клубе.

    «Он был замечательным футболистом. Многие считали, что его назначили в «Реал» лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам «Реала» нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится.

    «Реал» никогда не должен стремиться играть только на контратаках. Такая философия не может быть основой для такого клуба, как «Реал». Для фанатов этой команды такой подход неприемлем», – сказал Флоро.

    После 16 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона», идущая на втором месте, отстает на три очка.

    Источник: Marca

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    01.01.2017 11:17
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