Флоро: «Многие не верили в Зидана»

Экс-главный тренер «Реала» Бенито Флоро отметил хорошую работу Зинедина Зидана в клубе.

«Он был замечательным футболистом. Многие считали, что его назначили в «Реал» лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам «Реала» нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится.

«Реал» никогда не должен стремиться играть только на контратаках. Такая философия не может быть основой для такого клуба, как «Реал». Для фанатов этой команды такой подход неприемлем», – сказал Флоро.

После 16 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона», идущая на втором месте, отстает на три очка.