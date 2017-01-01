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    Бенито Флоро

    Тренер
    Имя Бенито
    Фамилия Флоро
    Гражданство Испания
    Дата рождения 2 июня 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Канада 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2022 Гватемала 0 : 0 Канада
    27.09.2022 Канада 0 : 2 Уругвай
    23.09.2022 Канада 2 : 0 Катар
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