АПЛ. «Челси» обыграл «Сток Сити», «МЮ» вырвал победу над «Мидлсбро» и другие результаты

В матче 19-го тура АПЛ «Челси» на своем поле оказался сильнее «Сток Сити» – 4:2. Дублем в составе хозяев отметился Виллиан. Данная победа стала для синих 13-й подряд. Кроме того, этот успех позволил лидирующему в турнирной таблице лондонскому клубу увеличить отрыв от «Ливерпуля» до девяти очков.

В других встречах игрового дня хет-трик Андре Грэя помог «Бернли» разгромить «Сандерленд», «Лестер» минимально одолел «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» дома взял верх над «Мидлсбро», «Вест Бромвич» одержал волевую победу над «Саутгемптоном», «Борнмут» в гостях обыграл «Суонси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Бернли – Сандерленд – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Грэй, 31; 2:0 – Грэй, 51; 3:0 – Грэй, 53; 4:0 – Барнс, 67 (с пенальти); 4:1 – Дефо, 71.

Лестер – Вест Хэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Слимани, 20.

Манчестер Юнайтед – Мидлсбро – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лидбиттер, 67; 1:1 – Марсьяль, 86; 2:1 – Погба, 87.

Саутгемптон – Вест Бромвич – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Лонг, 41; 1:1 – Филлипс, 43; 1:2 – Робсон-Кану, 50.

Удаление: ван Дейк, 89 – нет.

Суонси – Борнмут – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Афобе, 25; 0:2 – Фрейзер, 45; 0:3 – Кинг, 89.

Челси – Сток Сити – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кэхилл, 34; 1:1 – Мартинс-Инди, 46; 2:1 – Виллиан, 57; 2:2 – Крауч, 64; 3:2 – Виллиан, 65; 4:2 – Коста, 85.

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