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  • Игуаин выложил в Instagram фото, на котором с помощью редактора уменьшил себе живот

Игуаин выложил в Instagram фото, на котором с помощью редактора уменьшил себе живот

31 декабря 2016, 18:34
10

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выложил на своей странице в Instagram фото с голым торсом. Отметим, что изображение было подвержено коррекции в фоторедакторе, о чем свидетельствует искривленный паркет на заднем фоне.

Таким способом 29-летний аргентинец уменьшил себе живот, за размер которого футболист неоднократно критиковался болельщиками.

В нынешнем сезоне Игуаин, который минувшим летом перешел в стан туринского клуба за 90 миллионов евро, провел за «Ювентус» в Серии А 17 матчей, забив 10 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Италия. Серия А Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (10)
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Deo
1483199485
Ну хз. Если настолько кривые руки - он бы его не убрал так, как на фото. Если убрал - фон не трогал бы. Его просто незачем трогать.
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Seamus
1483199696
Какая разница, как он выглядит, если он клепает голы пачками? Вы посмотрите фотографии Пушкаша.. но он один из величайших бомбардиров
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kykyi
1483201064
Лучше бы с помощью хакеров подкрутил результативность.
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Ювентини-Р.Баджо
1483203532
Забивает за Юве. И это главное!)))
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ЖОРРО
1483204195
Шутка юмора от Гонсало)
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altezzik
1483211461
По моему, по искревлению пола как раз видно, что уменьшил себе живот не Игуаин, а его друг.
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Max Urbanov
1483254815
Да это прикол с его стороны. Вы реально думаете, что он такой идиот? Просто прикололся и выложил фото.
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Avatar 2
1483259232
выходит это его мечта
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_FootFan
1483264948
Не думаю что он такой идиот))) Наверное прикол)))
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АртурZaСМ
1483336821
Так как я знаком с фотошопом не понаслышке (работаю в нем по нескольку часов ежедневно) могу сказать , что скорее было подвержено обработке пузо стоящего рядом джентельнема , а не Игуаина
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