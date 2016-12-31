Игуаин выложил в Instagram фото, на котором с помощью редактора уменьшил себе живот

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выложил на своей странице в Instagram фото с голым торсом. Отметим, что изображение было подвержено коррекции в фоторедакторе, о чем свидетельствует искривленный паркет на заднем фоне.

Таким способом 29-летний аргентинец уменьшил себе живот, за размер которого футболист неоднократно критиковался болельщиками.

В нынешнем сезоне Игуаин, который минувшим летом перешел в стан туринского клуба за 90 миллионов евро, провел за «Ювентус» в Серии А 17 матчей, забив 10 голов.