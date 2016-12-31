Калачев считает уходящий год удачным в спортивном плане

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев подвел итоги 2016 года, а также поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

«Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют. У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.

Год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие. Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным. Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх», – заявил футболист.