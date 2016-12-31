Симеоне не собирается покидать «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен уходить со своего поста. Действующий контракт 46-летнего специалиста с «матрасниками» рассчитан до лета 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец является кандидатом на место наставника «Интера».

Под руководством Симеоне мадридцы после 16-ти туров располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на девять очков. В феврале «Атлетико» предстоит принять участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов с «Байером».