Карпин: «Зе Луиш — единственный чистый форвард в «Спартаке»

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в эфире телеканала прокомментировал кадровую ситуацию в московском «Спартаке».

«Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет чистых нападающих. Там играл Мельгарехо, может играть Промес. Но это не ярко выраженные нападающие. На одном Зе Луише можно не доехать, как, в принципе, и случилось в конце сезона. Эменике знаком со страной, с клубом, это плюс. Он уже показал в России свои качества как футболист. У Эменике есть скорость, мощь. Это забивной нападающий. Есть один только вопрос по поводу Эменике. Этот вопрос касается всех, наверное, африканских футболистов – по поводу, скажем так, адаптации, даже не дисциплины, а подхода тренера в большей степени», — сказал Карпин.

«Спартак» лидирует в чемпионате России после 17 туров.