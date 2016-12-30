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  • Карпин: «Зе Луиш — единственный чистый форвард в «Спартаке»

Карпин: «Зе Луиш — единственный чистый форвард в «Спартаке»

30 декабря 2016, 22:18
5

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в эфире телеканала прокомментировал кадровую ситуацию в московском «Спартаке».

«Кроме Зе Луиша, в «Спартаке» нет чистых нападающих. Там играл Мельгарехо, может играть Промес. Но это не ярко выраженные нападающие. На одном Зе Луише можно не доехать, как, в принципе, и случилось в конце сезона. Эменике знаком со страной, с клубом, это плюс. Он уже показал в России свои качества как футболист. У Эменике есть скорость, мощь. Это забивной нападающий. Есть один только вопрос по поводу Эменике. Этот вопрос касается всех, наверное, африканских футболистов – по поводу, скажем так, адаптации, даже не дисциплины, а подхода тренера в большей степени», — сказал Карпин.

«Спартак» лидирует в чемпионате России после 17 туров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Эменике Эммануэль Зе Луиш Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Карпин Валерий
Комментарии (5)
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VVM1964
1483127912
ПРЕДПОЧЛИ ЛУИСА АДРИАНО , ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО НЕ ОШИБЛИСЬ С ВЫБОРОМ .
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pntrz
1483132765
так и есть
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арейская
1483137997
Пока, да, единственный, но посмотрим на Луиса...
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батог
1483182392
Да, блин, Эменике надо было брать! 2-3 года поиграл бы на уровне молодых, да опыт игры в России есть, притираться не надо. Всех С НОВЫМ ГОДОМ !!!
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каа
1483185546
А что ,остальные все грязные??? )))) С НОВЫМ ГОДОМ !!!
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