Засеев: «Футболисты «Уфы» сделают все, о чем будет требовать Семак»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился ожиданиями от совместной работы с новым главным тренером команды Сергеем Семаком. Напомним, сегодня специалист подписал контракт на полтора года с клубом из Башкортостана.

«Кто же не знает Семака? Его знает вся страна, и не только любители футбола, потому что это человек с большим именем. Поиграл на очень высоком уровне и в России, и во Франции, и в сборной – я сейчас его достижения не буду перечислять, их и так все знают. Я уверен, что его громадный опыт вызовет уважение со стороны всего коллектива, не только футболистов, но и персонала. Это все сыграет огромную роль для всех. Факт того, что он столь многого достиг, не может не подстегивать.

Как футболист Семак – высочайшего уровня мастер, а как тренер, я уверен, что он набрался большого опыта, работая с классными специалистами, он видел, что и как. Надеюсь, все это ему пригодится и все, что он запомнил, передаст нам. Что касается команды, будем делать все, что он будет требовать, будем помогать ему в первую очередь. Игроки, которые постарше, будут подсказывать ему как новому специалисту. Если ему понадобится помощь, мы, конечно, окажем ее. Я думаю, сыграемся и все будет отлично», – заявил Засеев.