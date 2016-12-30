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    Новосельцев: «Хочу выиграть с «Зенитом» чемпионство и завоевать как можно больше титулов в еврокубках»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях в петербургском клубе. По его словам, он желает стать победителем чемпионата России, а также завоевать трофеи в еврокубках.

    «Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках. Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше.

    В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему. Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно. Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем», — цитирует Новосельцева HELLO! Russia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4951

      polt 30 декабря 2016, 22:06

      Мечтать не вредно, вредно сидеть глухо в запасе...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 30 декабря 2016, 18:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выйграть титулы может и выйграешь,но на поле мы тебя не видем

      -5
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      Рейтинг: +8172

      nik55 30 декабря 2016, 17:18

      мечтатель

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 декабря 2016, 17:12

      Только удачи в этом!

      2
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