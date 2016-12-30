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    Балажиц: «РФПЛ – очень сильный чемпионат, рад попробовать свои силы здесь»

    Защитник Грегор Балажиц поделился своими впечатлениями от перехода в «Урал». Напомним, сербский футболист подписал с екатеринбургской командой контракт на 2,5 года.

    «Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни. Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться.

    Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем. Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей», – сказал Балажиц.

    Источник: ФК «Урал»

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    30.12.2016 15:37
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