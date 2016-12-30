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    Семак: «Назначение в «Уфу» – вызов для меня. Понимаю, что легко не будет»

    Сергей Семак поделился впечатлениями от назначения на должность главного тренера «Уфы». По словам российского специалиста, он надеется показать свой максимум в уфимском клубе.

    «Безусловно, рад, прекрасно понимаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать. Полны сил для того, чтобы приступить и начать работать.

    Какие-то технические детали контракта решались недолго. Я уже раньше говорил в интервью, что пора начинать работать. Последовало интересное предложение, интерес и с моей стороны был. Решали некоторые вопросы с «Зенитом», потому что у меня был действующий контракт. Хочется поблагодарить и «Зенит», с которым у меня связано много хороших моментов в моей жизни.

    Также благодарю руководство «Уфы» за доверие. Я, в свою очередь, постараюсь сделать максимум на что способен. Волнение есть и это нормально. Единственный способ получить тренерский опыт — начать работать. Рад шансу, который мне предоставился», — сказал Семак.

    Источник: ФК «Уфа»

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    30.12.2016 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4951

      polt 30 декабря 2016, 22:10

      Хочется верить, что все получится. УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 декабря 2016, 16:20

      Клуб на ходу, 8 место.Трудно будет удержаться,весной то же локо будет накатывать.Останутся в десятке - хорошее начало.Удачи!

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      Рейтинг: +6378

      порт 30 декабря 2016, 14:58

      Удачи.

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