Биличу не нужен Эвра в «Вест Хэме»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич опроверг слухи относительно перехода Патриса Эвра в свой клуб.

«В Европе на данный момент нет еще такого клуба, куда бы слухи отправляли так много игроков, как к нам! Практически каждого игрока, который доступен на трансферном рынке, отправляют в первую очередь в «Вест Хэм». В 95 процентов случаев – э то лишь слуха. Как и в случае с Эвра.

Патрис отличный игрок, но у нас его позиция полностью закрыта. Мы не будем паниковать и постараемся пригласить пару игроков», – приводит слова Билича Sky Sports.

В текущем сезоне Эвра провел шесть матчей в составе «Ювентуса» в Серии А и столько же в Лиге чемпионов. Его действующий контракт с туринцами рассчитан до середины 2017 года.