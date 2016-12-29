Канунников и Полоз могут стать игроками «Спартака»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников и полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз попали в сферу интересов «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что Полоз может сменить клубную прописку из-за задержек по зарплате, однако позднее данная информация была опровергнута руководством команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза – 5. В нынешнем сезоне первый провел за «Рубин» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету Полоза – 14 встреч, четыре забитых мяча и пять голевых пасов.