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Канунников и Полоз могут стать игроками «Спартака»

29 декабря 2016, 23:01
37

Нападающий «Рубина» Максим Канунников и полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз попали в сферу интересов «Спартака». Напомним, ранее сообщалось, что Полоз может сменить клубную прописку из-за задержек по зарплате, однако позднее данная информация была опровергнута руководством команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро, Полоза – 5. В нынешнем сезоне первый провел за «Рубин» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. На счету Полоза – 14 встреч, четыре забитых мяча и пять голевых пасов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Спартак Канунников Максим Полоз Дмитрий
Комментарии (37)
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dimon2602
1483042374
Опять бредятина
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Denis199244
1483042841
Судя по новостям все в спартак переходят)))
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sergey_86-76
1483043175
когда уже новости писать будут по факту случившегося. уже тошнит Спартак, Спартак, Спартак... и все прям ломятся в Спартак. не в обиду болельщикам, но уже бесит этот новостной понос.
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ololoshka
1483044798
Угарно будет если Спартак даже в тройку не войдет)
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ivanthebest
1483048910
Ну если задуматься, Полоз был бы для Спартака куда более эффективной покупкой, нежели Самедов... Учитывая и перспективу... А если по новости, то блять, ребята проснитесь, харэ уже всякую хуйню сочинять и небылицы! НГ ещё не наступил!
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diktatop
1483053064
утяра)))
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арейская
1483054870
Не желательно, пусть остаются в своих нынешних клубах, особенно Полоз
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ufos73
1483061177
Надоели фамилии! Пусть Спартак начнет покупать клубы целиком! )))
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zadira56
1483069243
Нормальный человек в свинарник не пойдет
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den161
1483073059
Как же зае@али эти желтопрессники...
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